Terra Mystica: Digitale Version des Brettspiels für iOS und Android erschienen

Der Brettspiel-Strategie-Hit Terra Mystica ist bereits gestern für iOS- und Androidgeräte erschienen. Zum Preis von 9,99 Euro erhaltet ihr die Spiele-App, das von Digidiced "größtmöglich Originaltreu" umgesetzt wurde. Digidiced, die zuvor schon Agricola, Le Havre und Patchwork aufs Tablet gebracht hatten, fügten dem Spiel noch eine asynchrone plattformübergreifende Multiplayerkomponente, eine Chatfunktion, ein Rankingsystem, die neue Karte Loomlakes, das aktualisierte Regelwerk, ein Rankingsystem sowie eine verbesserte KI bei.

In Terra Mystica führt ihr eines von 14 verfügbaren Völkern mit unterschiedlichen Eigenschaften, Stärken und Schwächen durch die phantastische Welt und erweitert eure Siedlungsgebiete, um die Vorherrschaft zu ergreifen. Jedes Volk ist an einen vordefinierten Geländetyp gebunden, sodass ihr nicht passende Landschaftsfelder anpassen müsst. So erstellt ihr zusammenhängende Gebiete, die ihr dann mit Wohn- und Handelshäusern, Festungen, Heiligtümer, Tempeln oder Brücken bebaut. Je weiter ihr auch ausweitet, umso mehr Boni, Einkommen und Extrazüge schaltet ihr frei. Im späteren Verlauf gründet ihr dann eine Stadt. Dort heißt es dann weise mit den Ressourcen "Arbeiter", "Priester", "Macht" und "Geld" zu hantieren und ebenso die Kulte "Feuer", "Erde", "Wasser" und "Luft" einzusetzen, um am Ende siegreich zu sein.