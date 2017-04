Starcraft Remastered: Blizzard veröffentlicht erste Vergleichsbilder der aufpolierten Neuauflage

PC MacOS

Für das im Sommer erscheinende Starcraft Remastered veröffentlichte Blizzard nun erste Vergleichsbilder. Darauf zu sehen sind Zerglinge, Ultralisk, Schleicher, schwere Kreuzer, Feuerfresser, Belagerungspanzer, Räuber, Dragoner, sowie Archons und Dunkle Archons. Allesamt in klarer, aufpolierter und beeindruckender Grafik. Untertitelt werden die Screenshots mit kurzen Erläuterungstexten zu den einzelnen Einheiten, sowie einigen Kommentaren der Mitarbeiter.

Blizzard erklärt, dass der ursprüngliche Look des Spiels unbedingt gewahrt werden sollte und dieser Ansatz oberste Priorität genoss. "Es sollte sich so anfühlen, als würde man eine Brille aufsetzen. Es ist dasselbe Spiel, aber alles ist auf einmal viel klarer und schärfer.", erklärte Rob Bridendecker, Leiter des Classic Games Teams. Einen ersten Eindruck zum neuen Starcraft Remastered erhaltet ihr über das Teaserbild, den Rest findet ihr in der Quelle.