Quake Champions: Unheiliger Paladin Galena im neuen Trailer vorgestellt

PC

In einem neuen Trailer stellen id Software und Bethesda Softworks den nächsten spielbaren Charakter für den kommenden Arena-Shooter Quake Champions vor. Diesmal handelt es sich um den unheiligen Paladin Galena, die im Kampf ein Totem setzen kann, der sowohl ihre Verbündete heilt, als auch ihren Feinden Schaden zufügt. Der Charakter ist aktuell in der laufenden geschlossenen Beta spielbar. Wer sie also ausprobieren möchte, kann sich auf der offiziellen Homepage für die Teilnahme an dem Test anmelden.

Quake Champions wird noch in diesem Jahr exklusiv für den PC erscheinen und setzt auf ein Free-to-play-Modell, bei dem ihr sämtliche Waffen und Arenen kostenlos spielen könnt. Als Gratisspieler steht euch allerdings mit dem Ranger nur ein Charakter zur Verfügung. Die restlichen Champions müsst ihr freispielen oder gegen echtes Geld erwerben (mehr Details dazu findet ihr hier: Quake Champions wird auf Free-to-play-Modell mit Kaufoption setzen).