Little Nightmares: Details zum PS4-Pro-Support

PC XOne PS4

Mit Little Nightmares (zum Preview) wird der schwedische Indie-Entwickler Tarsier Studios bereits nächste Woche seinen neuen Puzzle-Platformer für PC und Konsolen veröffentlichen. Anlässlich des nahenden Launchs hat der verantwortliche Publisher Bandai Namco nun ein paar technische Details zur PS4- und der PS4-Pro-Version bekanntgegeben.

Auf der PS4 könnt ihr das Spiel demnach mit 1080p und 30 Bildern pro Sekunde spielen. Auf der PS4-Pro wird der Titel zwar in einer höheren Auflösung laufen, allerdings werden hier keine 4K, sondern lediglich 1620p geboten. Dafür läuft das Spiel mit flüssigeren 50 bis 60 FPS, wobei der Höchstwert laut dem Publisher 70 Prozent der Zeit erreicht wird. Little Nightmares wird ab dem 28. April 2017 für PC, Xbox One und die PS4 / PS4-Pro im Handel erhältlich sein.