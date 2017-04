Torment - Tides of Numenera: Major-Update nun auch für Konsolenversion erhältlich

XOne PS4

Nachdem die PC-Spieler bereits im Monat März mit einem Major-Update für Torment - Tides of Numenera (zum GG-Test) bedacht wurden, kommen jetzt mit einiger Verzögerung auch die Konsolenspieler an die Reihe. Via Facebook teilten die Macher am 18. April mit, dass der Patch für die Konsolenversion ihres RPGs nunmehr zum Download bereitsteht.

Das umfangreiche Update, welches das Spiel auf Version 1.0.2 hievt, enthält nicht nur zahlreiche Optimierungen und Bugfixes, sondern auch einige Performance-Verbesserungen. Im Fokus stand dabei eine durchweg stabilere Framerate zu bieten sowie das Beheben des Einfrieren des Spiels in manchen Situationen. Weitere Änderungen betrafen die generelle Stabilität des Spiels, das User-Interface und auch eine Anzahl an grafischen Effekten sowie die Sounds erfuhren eine Überarbeitung. Die umfangreichen Full-Patch-Notes des Konsolen-Updates findet ihr auf der Offiziellen Website in englischer Sprache, allerdings enthalten diese aufgrund der Fehlerbehebungen bei den Quests auch einige Story-Spoiler.

Parallel zum Release des Updates für Konsolen veröffentlichte inXile Entertainment ein kurzes Video, in dem Colin McComb, der Creative Lead für Torment - Tides of Numenera, etwas näher auf den Performance-Patch eingeht. Den besagten Clip könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen.