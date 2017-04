Spellforce 2: Anniversary Edition auf GOG erschienen

PC

Ab sofort ist Spellforce 2 - Shadow Wars inklusive der Erweiterung Dragon Storm auf GOG.com als DRM-freie Anniversary Edition zum Download verfügbar. Die Erweiterungen Faith in Destiny und Demons of the Past unterliegen der THQ-Nordic-Lizenz und sind somit nicht enthalten. Die überarbeitete Version des Spiels enthält einen Widescreen-Support (16:9), höhere Auflösungen, zahlreiche Bugfixes und eine modernisierte Fassung des Multiplayermodus, der problemlos ungehinderte Online-Partien auf modernen Systemen ermöglichen soll.

Auch wurde die Version für Windows 7, 8.1 sowie Win 10 optimiert und deutsche Sprachdateien implementiert. Der Freie-Spiel-Modus erfuhr ebenso diverse Fixes und Optimierungen. Zu den grafischen Upgrades gehören ein verbessertes Vegetations-Rendering von Gras, Bäumen und Blättern (Subsurface Scattering), Erhöhung der Sichtweite, verbessertes Lighting (per Pixel, Basic bidirectional Reflectance Distribution Function Specular, Rim Light, View dependent Ambient, etc.), verbesserte Schatten (Soft Shadows, Percentage-closer Filtering) sowie die ausschließliche Nutzung des Shader Model 3.0.

Mit der aktuellen Anniversary Edition werden der Kamera-Bugfix, der Community-Hardware-Patch und die Einzelfixes des freien Spiels obsolet. Des Weiteren wurde der Map-Editor entsprechend angepasst. Dialoge und Zwischensequenzen wurden allerdings nicht neu aufgenommen. Die Neufassung wird trotz des Remasterings lediglich neun Gigabyte an Festplattenspeicherplatz und zwei Gigabyte RAM verbrauchen.

Spellforce 2 - Anniversary Edition kostet auf GOG aktuell 14,19 Euro. Besitzer des Grundspiels erhalten einen Rabatt von 67 Prozent und zahlen somit nur 4,69 Euro für die erneuerte Fassung.