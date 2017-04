Blue Byte: Ubisoft eröffnet drittes Studio in Berlin // Fokus auf AAA-Produktionen

Deutschlands ältestes noch existierendes Entwicklerstudio Blue Byte bekommt einen weiteren Standort. Nach Mainz und Düsseldorf will Ubisoft, unter dessen Dach Blue Byte seit 2001 steht, in Berlin ein neues Studio mit zunächst 50 Mitarbeitern eröffnen. Mit dem neuen Team wolle man in die "wirkliche AAA-Entwicklung" einsteigen und so auf dem internationalen Markt der großen Blockbuster mitmischen, so der Studioleiter von Blue Byte, Benedikt Grindel. Um was es sich dabei genau handelt, verriet dieser jedoch nicht: "Wir sagen noch nichts zu dem Spiel, aber es ist ein sehr relevanter Titel, den jeder kennt.“ Angesichts der Titel, die Ubisoft im Portfolio hat, wäre beispielsweise mit Entwicklungen zu den Spielereihen Far Cry oder Assassins's Creed zu rechnen.

Zuletzt konnte Blue Byte vor allem mit den Online-Ablegern von Anno und Die Siedler ordentliche Umsätze einfahren. Durch das neue Studio ändere sich aber auch die Firmenstrategie und das Geschäft soll künftig in drei gleichbedeutende Abschnitte gegliedert werden:

Entwicklung eigener Spiele rund um Anno und Die Siedler. Tools- und Technologie-Dienstleistungen im Ubisoft-Verbund. Ein "Co-Development-Team" mit Sitz in Berlin.

Grindel ist sich sicher, dass die Firma auch dank des neuen Sitzes in Berlin weiter expandieren wird, fordert aber gleichzeitig mehr Unterstützung für die Förderung von Computer- und Videospielen in Deutschland. So seien vor allem steuerliche Anreize ein gutes Zeichen, um hiesige Entwickler zu fördern und dem Spielestandort Deutschland international zu mehr Anerkennung zu verhelfen.