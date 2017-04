Rocket League: Psyonix meldet 30 Millionen Verkäufe

PC XOne PS4 Linux MacOS

Via Twitter hat Entwickler Psyonix die freudige Botschaft verkündet. Der E-Sport-Titel Rocket League hat die magische Grenze von 30 Millionen Verkäufen durchbrochen, was für einen Indietitel dieser Art einen bemerkenswerten Meilenstein darstellt. Erst vor zwei Wochen wurde der DLC The Fate of the Furious für den Titel veröffentlicht, das euch den Ice Charger aus dem aktuellen Blockbuster Fast & Furious 8 mit Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson und Jason Statham als zusätzliches Fahrzeug eurer mittlerweile stark erweiterten Garage nutzen lässt. Der O-Ton der Entwickler:

Wow! Wow! Wow! An alle 30 Millionen unserer Spieler rund um die Welt, vielen Dank!

Da Rocket League eine Zeitlang kostenlos angeboten wurde, ist tatsächlich von einer noch höheren Spielerzahl weltweit auszugehen. Den Trailer zum letzten DLC vom 4. April haben wir euch unten eingebunden.

Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird GamersGlobal ein Rocket League Turnier veranstalten, das als dritte finanzierte Kugel (Stretch-Goal) der letzten Weihnachtsaktion seiner Einlösung harrt.