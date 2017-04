Yakuza Kiwami erscheint am 29. August in Europa // Steelbook Edition angekündigt

PS4

Publisher Deep Silver hat einen Release-Termin für die europäische Version von Yakuza Kiwami bekanntgegeben. Das überarbeitete Remake des ersten Teils von Segas japanischer Gangster-Saga soll am 29. August dieses Jahres für die PS4 sowohl als Download im PSN als auch an der Ladentheke für jeweils 34,99 Euro erhältlich sein. Zudem wird es eine limitierte Edition mit Steelbook geben.

Als Besonderheiten bietet das Remake neben der frischen Grafik und einem verbesserten Kampfsystem vor allem eins: mehr von allem. Fast 30 Minuten zusätzliche Cutscenes, neu aufgenommene Dialoge sowie neue Nebenaufgaben und Beschäftigungen werden versprochen. Zudem will das "Majima ist überall"-Feature euch mit unvorhersehbaren Kämpfen gegen euren namensgebenden Rivalen konfrontieren.

Wie im Original von 2005 findet sich der Yakuza und Serienheld Kazuma Kiryu nach zehn Jahren Haft für einen Mord, den er nicht begangen hat, als Außenseiter in der Unterwelt des Vergnügungsviertels Kamurocho – dem wiederkehrenden Schauplatz der Serie – wieder. Auf der Suche nach seiner Kindheitsfreundin gerät er in die eskalierende Jagd nach den verschwundenen 10 Milliarden Yen seines ehemaligen Clans. Als wäre das nicht genug, stellt sich ihm sein ehemals bester Freund entgegen und er wird unfreiwillig zum Beschützer eines kleinen Mädchens. Kazuma kann sich jedoch serientypisch äußert gut in Faustkämpfen zur Wehr setzen und trotz all der Dramatik Kamurocho ausführlich erkunden.

Yakuza Kiwami erscheint hierzulande zwölf Jahre nach dem Debüt der Reihe auf der PS2. Nachdem Yakuza 5 erst 2015, drei Jahre nach dem japanischen Release, erschien, müssen sich Freunde des Nischenhits seitdem nicht mehr so lange gedulden. Mit Kiwami schaffen es neben dem jüngst im Januar erschienenen Yakzua 0 (zum Let's Play von Jörg Langer) sogar gleich zwei Yakuzas im selben Jahr in den Westen – mit nur ein bis zwei Jahren Abstand zum Originalrelease.

Pünktlich zur Ankündigung von Yakuza Kiwami wurde eine Website erstellt, die einen fortlaufend erscheinenden Comic sowie einen interaktiven Zeitstrahl zur Serie bereithält. Zudem wurde ein neuer Trailer mit Eindrücken aus den Cutscenes und Kämpfen veröffentlicht, den ihr euch im Anschluss ansehen könnt.