Nintendo Classic Mini: SNES soll Ende 2017 erscheinen

Das Teaserbild zeigt das Super Famicom, die japanische Version des SNES.

Erst vergangene Woche gab Nintendo bekannt, dass die Produktion des Nintendo Classic Mini: NES (im Test) für Nordamerika endgültig eingestellt wird. Seit gestern ist auch gewiss, das selbiges für Europa gilt (siehe auch Nintendo Classic Mini: Produktion in Nordamerika und Europa eingestellt). Wer bis jetzt also leer ausgegangen ist und noch keine Minivariante der 8-Bit-Konsole von Nintendo ergattern konnte, ist also auf den meist überteuerten Wiederverkaufsmarkt oder auf ein wenig Glück bei der Suche angewiesen.

Aufgrund des überraschenden Erfolgs war bereits kurz nach der Veröffentlichung des Mini-NES gemunkelt worden, dass Nintendo auch ein kleine Ausgabe ihrer überaus beliebten 16-Bit-Konsole auf den Markt bringen wird. Wie Eurogamer.net nun berichtet, scheinen sich die Wünsche der Fans nach einem Mini SNES tatsächlich zu erfüllen. Die Spiele-Website beruft sich dabei auf eine nicht näher benannte Quelle mit Unternehmensnähe zu Nintendo. Das Gerät befinde sich aktuell in Entwicklung, als Erscheinungstermin ist bereits das Weihnachtsgeschäft dieses Jahres vorgesehen. Das Mini-SNES würde damit nur ein Jahr nach dem Mini-NES erscheinen.

Darüber hinaus berichtet Eurogamer, dass das NES Mini aufgrund der Pläne für das SNES Mini bereits eingestellt wurde, obwohl die Nachfrage sicherlich noch vorhanden wäre. Weitere Informationen bleibt die Quelle aktuell allerdings schuldig. Es ist zwar davon auszugehen, dass auch das SNES mit vorinstallierten Spielen ausgeliefert wird – welche und wie viele das sein werden, und ob sich der Preis in denselben Regionen wie das NES Mini (also bei rund 70 Euro) befinden wird, bleibt offen.

Nintendo wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Meldung äußern. Mit einer offiziellen Ankündigung könnte zur E3 zu rechnen sein. Ob Nintendo diese Gelegenheit allerdings tatsächlich nutzt, erfahren wir im Juni.