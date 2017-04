Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers: Trailer und Musiksamples für den Switch-Titel

Switch

Während die Nintendo-Switch-Besitzer sich bis zum Release von Ultra Street Fighter 2 - The Final Challengers noch etwas in Geduld üben müssen, versorgt Capcom die Fans fleißig mit Videomaterial zum Spiel. In einem neuen Trailer könnt ihr einen weiteren Blick auf das Gameplay, die Remastered- und Klassik-Grafik, sowie die verschiedenen Modi werfen.

Passend dazu haben die Entwickler noch ein weiteres Video online gestellt, das allerdings keine Gameplay-Szenen zeigt, sondern euch einen Vorgeschmack auf den Soundtrack des Spiels liefert. In dem rund fünfeinhalb Minuten langen Clip bekommt ihr jeweils zwei verschiedene Musiksamples von Ken, Ryu, Chun Li, Vega, Sagat und anderen zu hören (inklusive der Themen für Akuma, Evil Ryu und Violent Ken). Das Video könnt ihr euch auf YouTube zu Gemüte führen.