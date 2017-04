Reservoir Dogs - Bloody Days: Release-Termin und neuer Trailer

PC XOne

Der spanische Indie-Entwickler Big Star Games hat den Release-Termin für seinen kommenden Top-Down-Shooter Reservoir Dogs - Bloody Days bekanntgegeben. Demnach wird das Spiel zu Quentin Tarantinos Kultfilm aus dem Jahre 1992 schon nächsten Monat, am 18. Mai 2017 via Steam für den PC erscheinen. Eine Umsetzung für die Xbox One wurde ebenfalls längst angekündigt, hat allerdings noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum erhalten.

In Reservoir Dogs - Bloody Days führt ihr mit einer bunt gemischten Diebesbande, bestehend aus Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange, Mr. Pink und Mr. White eine Reihe von Überfällen durch. Insgesamt gibt es 20 unterschiedliche Waffen und 18 verschiedene Heists im Spiel. Letztere könnt ihr mit drei von euch ausgewählten Ganoven (die jeweils über eigene Fähigkeiten verfügen) durchführen. Während des Überfalls habt ihr die volle Kontrolle über das Trio und könnt dank dem Time-Back-Feature die Zeit im Spiel zurückdrehen, um beispielsweise bei schwierigen Passagen verschiedene Taktiken und Lösungswege auszuprobieren.

Passend zur Bekanntgabe des Release-Termins haben die Macher auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der das besagte Time-Back-Feature demonstriert: