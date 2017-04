PC Switch XOne PS4

Erhältlich seit 18.4.2017 für 19,99 Euro

In einem Satz: Ein unverändert tolles Jump-and-run in zeitgemäßer Optik.

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Der letzte Ableger der-Serie hat bereits über 20 Jahre auf dem Buckel und erschien seinerzeit exklusiv in Japan für das Sega Mega Drive. Dieser Tage gibt es jedoch gleich zwei neue Projekte um den namensgebenden Wunderknaben. Währendnoch auf sich warten lässt, steht mitdie Neuauflage des dritten Teilsbereits in den virtuellen Händlerregalen. Ob der Master-System-Titel noch heute bestehen kann, verraten wir euch im Arcade-Check.Für manchen Nostalgiker ist der Schritt zurück in eine längst vergangene Pixel-Ära mehr als nur ein Retro-Abenteuer. Der Flimmerkasten ist dann eine Art Fenster in die eigene Kindheit und Jugendzeit, als das Spielerlebnis – frei von den Pflichten und vielleicht auch Sorgen des erwachsenen Ichs – noch unbeschwert und ein Stück weit unschuldig war. Bereits ein winziger Bildausschnitt eines Titels auf der Rückseite der Konsolenverpackung verlieh der eigenen Fantasie Flügel und ließ bitterliche Krokodilstränen auf das elterliche Portmonee regnen.Einer dieser Titel war das Jump-and-run Wonder Boy 3, das zwischenundden Pappkarton von Segas Master System ziert. Nach der kindlichen Logik war ein so beworbener Titel ein Spielspaßgarant und der abgebildete, große blaue Pixel-Drache ein Vorbote dessen. Ein viertel Jahrhundert später stehen wir wieder vor dem Ungetüm, das nunmehr in handgezeichneter HD-Optik den Bildschirm und unser Retro-Herz mit (kindlicher) Freude füllt.Der Entwickler Lizardcube hat den Farbpinsel ausgepackt und hüllt den Klassiker mit detaillierten Hintergründen und tollen Charaktermodellen in ein modernes Gewand. Zum direkten Vergleich können wir jederzeit per Tastendruck zur Pixel-Grafik des Originals wechseln und anstelle des alten Chiptune-Soundtracks die instrumental eingespielte Neuinterpretation erklingen lassen.Im Gegensatz zur Technik kommt Wonder Boy - The Dragon's Trap spielerisch unverändert daher und schließt direkt an die Ereignisse des Vorgängers an. In dessen Finale trug der Wunderknabe den Sieg über den feuerspuckenden Obermotz davon, aber seither lastet ein Fluch auf dem Helden, der nunmehr selbst als (friedlicher) Drache in Erscheinung tritt. Wir ziehen also los, um im Verlauf des neuen Abenteuers unsere menschliche Gestalt wieder zu erlangen.Dabei folgen wir keinem starren Schema, sondern erkunden die bunten 2D-Welten relativ frei. Das offen gehaltene Leveldesign mutet heute wie eine spielmechanische Fingerübung an, aber 1989 war dies keine Selbstverständlichkeit. Das gilt auch für die Charakterverbesserungen, die wir in Form neuer Ausrüstungsgegenstände bei diversen, teils versteckten Händlern erwerben können. Wir erhöhen dabei nicht nur unseren Schadens- und Ausdauerwert, sondern ermöglichen durch spezielle Gegenstände den Zugang zu neuen Gebieten. So hindert uns gleich zu Beginn ein Fluss aus geschmolzenem Gestein am Fuße eines Vulkans am Weiterkommen, bis wir diesen mit einer feuerfesten Rüstung überwinden können.Die niedliche Knuddeloptik des Spiels täuscht ein wenig über den gehobenen Schwierigkeitsgrad hinweg, der abschnittsweise bis zum jeweiligen Bossgegner kontinuierlich ansteigt. Die Lernkurve ist jedoch motivierend gestaltet. Neue Schwierigkeiten – seien es Gegner oder Parcours-Elemente – werden zunächst einzeln eingeführt, bevor sie sukzessive variiert und mit bekannten Elementen zu neuen Herausforderungen durchmischt werden. Nach dem Ableben erwachen wir stets in der als Dorf angelegten Hub-Welt und müssen somit den aktuellen Level von vorne beginnen, aber jeder Anlauf wird leichter. Die Komfortfunktion des automatischen Speicherstandes gab es früher nicht, aber wer möchte, kann nach wie vor Passwörter auf einem Schmierzettel notieren.Mit jedem besiegten Bossgegner wechselt ein wenig das Spielgefühl, denn dann schlüpfen wir in eine neue Gestalt. Nachdem wir uns etwa der schuppigen Drachenhaut entledigt haben, finden wir uns im Körper einer Maus wieder. Das Nagetier kann an bestimmten Stellen an Hindernissen emporklettern und somit ganz neue Bereiche der Karte erschließen. Ähnlich verhält es sich, wenn wir uns mit den Federn eines Falken schmücken oder das Fell eines Löwen überstreifen.Das gesamte Abenteuer mag mit etwa sechs Spielstunden für den ein oder anderen etwas kurz ausfallen, aber für Abwechslung ist gesorgt. Ein klein wenig Anlass zur Kritik gibt zudem die Steuerung, die einen Tick direkter ausfallen könnte. Ist die leichte zeitliche Verzögerung einmal verinnerlicht, sollte dem Abspann jedoch nichts mehr im Wege stehen.Im Laufe der Jahre mag der Lack etwas abblättern, aber im Grunde kann der Zahn der Zeit einem guten Jump-and-run nichts anhaben. Dies gilt auch für Wonder Boy 3, das in Form von Wonder Boy - The Dragon's Trap als nunmehr handgezeichneter Pixel-Traum auferstanden ist. Der Entwickler Lizardcube hat den Klassiker nahezu unverändert in die HD-Moderne überführt und damit im Prinzip alles richtig gemacht. Der Titel stößt das Fenster zu manch Kindheitserinnerung weit auf und bietet noch immer den unkomplizierten Hüpfespaß von einst.