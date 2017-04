Retrokompott Folge 37: Rainbow Arts und Jörg Langer

Folge 37 des Podcasts Retrokompott ist erschienen. In dieser Ausgabe widmen sich Patrick Becher und Robin Lösch mit ihren Gästen Wolfgang und Fabskimo den Anfangstagen der deutschen Spieleschmiede Rainbow Arts und damit Spielen wie The Great Giana Sisters oder To be on Top, für das maßgeblich Chris Hülsbeck verantwortlich zeichnete. Auch einige heutzutage weitgehend unbekannte Spiele wie der Volleyball Simulator werden ins Bewusstsein der Spielergemeinde zurückgeholt.

Für Gamersglobal-Nutzer dürfte der Höhepunkt der Folge das Interview mit Jörg Langer, dem Chefredakteur der Seite, sein. Es handelt sich um ein 37 Minuten langes Gespräch, das Jörgs Retro-Zeiten abdeckt. In der nächsten Folge wird der zweite Teil des Interviews gesendet werden.

Weitere Themen sind Eastereggs, eine Commodore-Ausstellung in Braunschweig und natürlich die Rätsel-Rubrik, in der sich dieses Mal der Pixelkünstler Toni Galvez beweisen muss. Wer Galvez noch nicht kennt: In Folge 34 des Retrokompotts gab es auch mit ihm ein Interview. Der Link ist unter der News eingefügt.