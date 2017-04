Soma: Eye Tracking Support sorgt für mehr Grusel-Stimmung

PC

Mit Soma (GamersGlobal-Test-Wertung: 7.0) veröffentlichte der schwedische Entwickler Frictional Games im September 2015 ein Horror-Adventure, das sich in puncto Gruselatmosphäre nicht vor Amnesia - The Dark Descent (im GamersGlobal-User-Test) – dem ersten großen Erfolg des Studios – verstecken muss. Damit ihr noch tiefer in die Unterwasserwelt von Pathos-II eintauchen könnt, hat das Team dem Spiel jetzt zusätzlich Eyetracking-Support spendiert.

Mithilfe des Tobii Eye Trackers, der zum Teil schon in aktuellen Laptops und Monitoren integriert ist, könnt ihr Soma ab sofort auch mit euren Augen spielen. Die Hardware erfasst, auf welche Bereiche des Bildschirms ihr euren Blick fokussiert und stellt bestimmte Funktionen zur Verfügung. So könnt ihr zum Beispiel den Schein der Taschenlampe mit euren Augen beeinflussen oder bei konzentriertem Hinschauen eine Zoomfunktion benutzen. Dadurch soll es auch möglich sein, direkt mit Objekten, wie zum Beispiel Schaltern, zu interagieren.

Neben der besseren Immersion verspricht Frictional Games zusätzlich ein erweitertes Sichtfeld und die Möglichkeit, die KI-Gegner mit eurem Blick zu beeinflussen. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch im nachfolgenden Video ansehen. Bislang unterstützt Soma nur die Technik von Tobii, die zurzeit lediglich für den PC erhältlich ist. Ob weitere Eye Tracker hinzukommen oder das Spiel eventuell sogar für VR umgesetzt wird, ist aktuell nicht bekannt.