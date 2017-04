Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series: Trailer zu Episode 1: Tangled up in blue

PC XOne PS3 PS4

Mit der heute erscheinenden ersten Episode Tangled up in blue von Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series lässt euch Telltale Games eine komplett neue Geschichte rund um Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot erleben. Passend zur Veröffentlichung haben die Macher einen Trailer online gestellt, der die Guardians in Aktion zeigt.

In Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series entdecken die Wächter inmitten einer epischen Schlacht ein Artefakt, das scheinbar über eine gewaltige Macht verfügt. Jedes Mitglied der bunt gemischten Gruppe hat einen persönlichen Grund, das Relikt in seine Hände zu bekommen, doch in der Galaxie gibt es noch andere, die nach dem Fund trachten. Schon bald bekommt es das Team mit einer skrupellose Gegenspielerin zu tun. Einer, die sich durch nichts aufhalten lässt und alles daran setzt, den Guardians das Artefakt zu entreißen.

Für die Rollen der Protagonisten hat Telltales einige bekannte Sprecher verpflichtet. So wird Star-Lord im Spiel von Scott Porter (The Walking Dead - The Telltale Series) gesprochen, während Emily O'Brien (Mittelerde - Mordors Schatten) der Gamora ihre Stimme leiht. Nolan North (den Fans bestens bekannt aus der Uncharted-Reihe) tritt als Rocket auf und Brandon Paul Eells (Watch Dogs) gibt den Drax. Adam Harrington (The Wolf Among Us) hat vermutlich den schwersten Job von allen. Er musste den Satz „I Am Groot“ auswendig lernen.