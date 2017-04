Star Wars - Battlefront 2: Autor von Spec Ops - The Line schreibt die Story // Dedizierte Server bestätigt

PC XOne PS4

Der kommende Shooter Star Wars - Battlefront 2 wird bekanntlich, anders als sein Vorgänger, über eine richtige Einzelspieler-Kampagne verfügen, zu der DICE und Electronic Arts bereits erste Details verraten haben (mehr dazu hier: Star Wars - Battlefront 2: Erste Infos, Release-Termin, Pre-Order-Boni, Deluxe-Edition und Trailer). Nun wurde auch der Autor hinter der Geschichte bekannt. Demnach zeichnet Walt Williams, der bereits für Spec Ops - The Line (Testnote: 8.0) die Feder schwang, gemeinsam mit Mitch Dyer (ehemals IGN-Redakteur, seit 2016 bei EA Motive Studio) für das Abenteuer rund um den Inferno Squad Commander Iden Versio verantwortlich. Dies hat Williams auch über seinen eigenen Twitter-Account bestätigt.

Unterdessen hat Dennis Brännvall, der Associate Design Director von DICE, ein weiteres Detail zum Multiplayer-Modus von Star Wars - Battlefront 2 offenbart und bestätigte, dass auch diesmal dedizierte Server geboten werden. Ob die Macher nach der Kritik der Fans am Vorgänger einen Server-Browser anbieten werden, ist noch nicht bekannt. Das Spiel wird hierzulande ab dem 17. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Am 25. Juli 2017 wird bekanntlich auch der Roman Star Wars - Battlefront 2: Inferno Squad von der Autorin Christie Golden erscheinen, der euch noch tiefer in die Geschichte rund um die Spezialeinheit des Imperiums eintauchen lässt. Das Buch setzt kurz nach den Ereignissen in Rogue One - A Star Wars Story an (die Geburtsstunde der Ersten Ordnung) und soll die erzählerische Brücke zum Spiel schlagen. Ihr könnt den Roman bereits über teilnehmende Händler, darunter Amazon, zum Preis von 25,99 Euro (Gebundene Ausgabe) vorbestellen.