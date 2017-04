GOG-Weekly-Sale Vol. 12 mit Deus Ex, Hitman, Legacy of Kain und mehr

Bei GOG.com könnt ihr diese Woche im Rahmen des Weekly-Sales wieder einige ausgewählte Schnäppchen abstauben. Unter anderem wurden hier Titel aus Spieleserien wie Deus Ex, Hitman und Legacy of Kain im Preis reduziert. Die Rabatte reichen bis 75 Prozent und gelten bis zum 24. April um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Hier ein paar Beispielangebote aus dem Store (mehr findet ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben):