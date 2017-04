Horizon - Zero Dawn: Einstündige Dokumentation zur Entstehung des Spiels veröffentlicht

PS4

Mit Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) hat der in Amsterdam ansässige Entwickler Guerilla Games einen Titel abgeliefert, der sowohl seitens den Fans, als auch der Presse viel Lob erhielt. Finanziell konnte das Studio ebenfalls einen großen Erfolg verbuchen. So verkaufte sich das Spiel binnen ersten zwei Wochen mehr als 2,6 Millionen Mal (sieh unsere News: Horizon - Zero Dawn: Sony gibt erste Verkaufszahlen bekannt). Der niederländische, öffentlich-rechtliche Sender VPRO hatte die Gelegenheit, die Entwickler während der finalen Entwicklungsphase zu begleiten. Dazu wurde nun eine rund fünfzig Minuten lange Dokumentation veröffentlicht.

Die Doku, die sich um die Entstehung des Spiels und die Faszination hinter den virtuellen Welten dreht, war bisher nur in der niederländischen Sprache verfügbar und wurde nun mit englischen Untertiteln auf YouTube veröffentlicht. Im Verlauf des Fims kommen unter anderem Studio-Executive-Producer Angie Smets, Art Director Jan-Bart van Beek, Managing Director Hermen Hulst und Game Director Mathijs de Jonge zu Wort, um über die Entwicklung des Spiels zu sprechen und euch einen Einblick in die Arbeit von Guerilla Games zu liefern.