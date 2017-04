Crash Bandicoot N Sane Trilogy: Hinweise auf eine mögliche Demo-Version

PS4

Die kommende, grafisch überarbeitete Crash Bandicoot N Sane Trilogy könnte mit einer Demo bedacht werden. Darauf lassen zumindest einige Berichte der NeoGAF-Nutzer schließen. Demnach will einer der Spieler in der Gamestop-Filiale in seiner Nähe eine Anspielversion gesehen haben. Diese bot laut dem Nutzer zwei Levels aus der Remastered-Version von Crash Bandicoot, sowie ein Level aus der Neuauflage von Crash Bandicoot 2 - Cortex Strikes Back.

Andere Nutzer haben die gleiche Demo laut eigenen Angaben auch bei Best Buy entdeckt. Offiziell wurde bisher noch nichts bestätigt. Sollte das Ganze stimmen, bleibt abzuwarten, ob die Demo auch ihren Weg in den Playstation Store findet, oder nur den Geschäften vorbehalten bleibt. Die Crash Bandicoot N Sane Trilogy wird ab dem 30. Juni dieses Jahres, zunächst zeitexklusiv nur für die PS4 erhältlich sein. Später könnten auch Umsetzungen für andere Plattformen folgen. Konkrete Ankündigungen seitens Activision gab es bisher aber noch nicht.