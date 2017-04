The Last of Us - Part 2 wird möglicherweise berittene Kämpfe bieten

PS4

Neil Druckmann, der Creative Director von The Last of Us - Part 2, ist bekanntlich ein großer Westworld-Fan. Erst kürzlich gab Naughty Dog bekannt, dass mit Shannon Woodward eine Darstellerin der HBO-Serie eine Sprechrolle im Spiel übernehmen wird (mehr dazu hier: The Last of Us - Part 2: Westworld-Darstellerin Shannon Woodward verpflichtet). Neben Woodward ist auch die Co-Autorin der Serie, Halley Gross, an The Last of Us - Part 2 beteiligt und schreibt an der Geschichte des Titels mit. Via Twitter veröffentlichte Druckmann kürzlich ein Bild seiner Kollegin und hat damit möglicherweise einen Hinweis auf ein neues Feature im Spiel geliefert.

Auf dem Foto ist Gross sitzend auf einer improvisierten Pferdeattrappe und mit einer Schrotflinte in der Hand zu sehen. Solche Attrappen werden normalerweise in den Motion-Capture-Studios für die Aufnahmen verwendet. Nun spekulieren die Fans, dass das Bild möglicherweise einen Hinweis darauf ist, dass es berittenen Kampf im Spiel geben wird. Ob es tatsächlich der Fall ist, hat Druckmann bisher weder bestätigt, noch verneint. Vielleicht wird das Studio im Zuge der diesjährigen E3 in Los Angeles etwas Konkretes dazu verraten.