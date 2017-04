11. Lange Nacht der Computerspiele 2017 am 29.04. in Leipzig

Am 29. April 2017 findet an der HTWK Leipzig die 11. Lange Nacht der Comuterspiele statt. Von 14 bis 1 Uhr stehen euch über 250 Anspielstationen von klassischen Konsolen bis zu neuzeitlichen Spielgeräten zur Verfügung - darunter eine Vielzahl von Retro-Exoten. Außerdem erwarten euch Vorträge, Brettspiele und viele weitere Angebote. Und das völlig kostenlos.

Mit einer Ausstellungsfläche von über 1.000 Quadratmetern und jährlich rund 3.000 Besuchern hat sich die "Lange Nacht" mittlerweile einen festen Stand in der Retro-Szene erarbeitet. Neben der Möglichkeit, alte Konsolen auszuprobieren, gibt es eine Vielzahl von Indie-Projekten (wie der We are Prophet-Weltmeisterschaft im letzten Jahr) und Hardware-Tüfteleien zu entdecken. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Veranstaltungsseite der HTWK Leipzig und der offiziellen Facebook-Seite zur 11. Langen Nacht der Computerspiele 2017.

Alle Fakten zur 11. Lange Nacht der Computerspiele 2017