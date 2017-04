Making Games Festival: Berlin-Premiere vom 24. bis 26. April

Vom 24. bis 26. April findet in Berlin während der International Games Week die Premiere des ersten Making Games Festival statt. Mit dem reichhaltigen Bühnenprogramm des Making Games Festivals in Halle 5 der STATION Berlin bietet sich euch die Gelegenheit, hinter die Kulissen der Spiele zu blicken. Ihr könnt dort zahlreiche Vorträge diverser Entwickler besuchen, im Ausstellerbereich kreative Köpfe aus der Gaming-Branche (beispielsweise der Macher von Call of Duty, Glen A. Schofield und Niklas Fegraeus, der Design-Director von Star Wars - Battlefront) treffen und euch über eine Karriere in der Spieleentwickler-Branche informieren.

Natürlich kommt auch das Spielen nicht zu kurz, so dürft ihr auch selbst Hand an so manchen Titel anlegen. Das Making Games Festival zeigt 2017 insgesamt rund 80 Video- und Computerspiele auf verschiedenen Plattformen, darunter eine bunte Mischung aus 30 neuen Indie-Games und diversen Großproduktionen. So bekommt ihr die Möglichkeit, Ubisofts Star Trek - Bridge Crew (zum Angespielt-Artikel) auszuprobieren, der ambitionierte VR-Titel erscheint erst in wenigen Wochen. Im Retro-Games-Bereich warten diverse Klassiker auf Interessierte sowie eine Ausstellung von René Meyer, der eine der weltweit umfangreichsten Sammlungen von Games-Klassikern, Konsolen und Exponanten besitzt. Abgerundet wird das Programm durch zusätzliche Angebote, zum Beispiel wird es Fanfeste geben, ein Konzert, diverse Live-Let’s Plays und Partys.

Für den Eintritt (Mindestalter: 18 Jahre) bezahlt ihr für ein Tagesticket 14,95 Euro, die Dauerkarte für alle drei Tage kostet 39,95 Euro. Geöffnet ist das Festival am Montag und Dienstag von 16 bis 23 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 20 Uhr. Weiterführende Infos und das komplette Programm findet ihr auf der Website des Veranstalters.