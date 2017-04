Resident Evil 7: Die Arbeiten am Nachfolger haben bereits begonnen

Mit Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) führte der Entwickler Capcom seine berühmte Serie erfolgreich zu ihren Horror-Wurzeln zurück. Der Titel stellt laut dem Hersteller den Auftakt einer neuen Survival-Horror-Reihe dar und wie der verantwortliche Producer Jun Takeuchi nun im letzten Making-of-Video verriet, haben die Arbeiten an einem Nachfolger bereits begonnen.

„Die Pläne für den nächsten Teil sind schon im Gange“, erklärt Takeuchi und merkt an, dass Resident Evil 8 möglicherweise einige deutliche Unterschiede zum Vorgänger aufweisen wird. Seinem Kern soll das Spiel allerdings treu bleiben und das Survival-Horror-Konzept beibehalten:

In den kommenden Jahren wird die Technologie voranschreiten und die Wünsche der Spieler ändern sich womöglich auch, aber wir werden immer Horrorerlebnisse kreieren wollen, in denen die Charaktere schwierige Situationen durchstehen. Für mich ist das die Quintessenz des Survival-Horrors und im nächsten Resident Evil-Spiel, im übernächsten, in einfach jedem zukünftigen Spiel der Serie wird es Charaktere geben, die solche Krisen durchstehen müssen.