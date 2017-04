Nier - Automata: Kostenpflichtiger DLC angekündigt [Upd.]

PC PS4

Update vom 18.4.2017:

Mit 3C3C1D119440927 hat Square Enix nun offiziell einen umfangreichen DLC zu Nier - Automata angekündigt, womit die Spekulationen um eventuelle Zusatzinhalte ein Ende haben dürften. Die Erweiterung soll laut Entwickler diverse Nebenaufgaben und drei neue Arenen bieten, in der verschiedene Herausforderungen in unterschiedlichen Szenarien, sowie Bosskämpfe stattfinden sollen.

Darunter zum Teil kuriose, wie beispielsweise der Doppelbosskampf gegen Kenichi Sato, CEO von Platinum Games und Yosuke Matsuda, Präsident von Square Enix. Natürlich verfügen die Avatare der beiden Geschäftsführer im Spiel über außergewöhnliche Superkräfte, die die eine oder andere Herausforderung darstellen dürften. Durch den Sieg über die Bosse und das Erledigen der Nebenaufgaben werden unter anderem kosmetische Extras, wie ein "Revealing Outfit für 2B (Kaine)", ein "Young Man's Outfit for 9S (Nier Replicant)", ein "Destroyer Outfit for A2 (Nier Gestalt/Nier)", einige Jukebox Music Packs, verschiedene Haarfarben für A2 und 2B, neue Masken mit Spezialeffekten und farbige Projektile freigeschaltet.

Erscheinen soll der DLC, zumindest in Japan, am 2. Mai 2017 und soll umgerechnet circa 13 Euro kosten. Ein Video zum abgedrehten Bosskampf haben wir euch unter der News eingebunden. Wer nicht auf Spoiler steht, möge bitte vom Klick auf den Playbutton absehen.

Ursprüngliche News:

Erst letztens hatte Game Director Yoko Taro nach dem Release von Nier - Automata in einem Interview klargemacht, dass Platinum Games derzeit keine finanziellen Ressourcen für eventuelle zusätzliche Inhalte habe, zumindest für keinen bedeutenden oder umfangreichen Content.

In der Weekly Famitsu ist aktuell jedoch etwas anderes zu lesen. Yosuke Saito, seines Zeichens Producer bei Publisher Square Enix und Verantwortlicher für Nier - Automata, wurde in einem Interview auf die "Apologetic Machines" angesprochen, die im Spiel einige verschlossene Türen bewachen, zu denen der Spieler bislang keinen Zugang hat. Saitos Antwort war so kurz wie überzogen: "D L C ! D L C ! D L C !"

Angesichts all der Verrücktheiten sowohl im Spiel als auch bei Platinum Games in der Entwicklungsphase und dem abgedrehten Marketing des Publishers könnte auch diese Äußerung als Scherz gedacht worden sein. Zumindest lässt sie sich nicht eindeutig als offizielle Bestätigung werten. Von daher ist die Aussage zunächst mit Vorsicht zu genießen. Sollte sich bezüglich eventueller Zusatzinhalte für Nier - Automata etwas tun, erfahrt ihr es auch bei uns an dieser Stelle.