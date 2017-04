Nier - Automata: Doch DLCs geplant?

PC PS4

Erst letztens hatte Game Director Yoko Taro nach dem Release von Nier - Automata in einem Interview klargemacht, dass Platinum Games derzeit keine finanziellen Ressourcen für eventuelle zusätzliche Inhalte habe, zumindest für keinen bedeutenden oder umfangreichen Content.

In der Weekly Famitsu ist aktuell jedoch etwas anderes zu lesen. Yosuke Saito, seines Zeichens Producer bei Publisher Square Enix und Verantwortlicher für Nier - Automata, wurde in einem Interview auf die "Apologetic Machines" angesprochen, die im Spiel einige verschlossene Türen bewachen, zu denen der Spieler bislang keinen Zugang hat. Saitos Antwort war so kurz wie überzogen: "D L C ! D L C ! D L C !"

Angesichts all der Verrücktheiten sowohl im Spiel als auch bei Platinum Games in der Entwicklungsphase und dem abgedrehten Marketing des Publishers könnte auch diese Äußerung als Scherz gedacht worden sein. Zumindest lässt sie sich nicht eindeutig als offizielle Bestätigung werten. Von daher ist die Aussage zunächst mit Vorsicht zu genießen. Sollte sich bezüglich eventueller Zusatzinhalte für Nier - Automata etwas tun, erfahrt ihr es auch bei uns an dieser Stelle.