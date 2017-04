The Last of Us - Part 2: Naughty Dog will die Grafik von Horizon - Zero Dawn übertreffen

PS4

Mit Horizon - Zero Dawn (Testnote: 8.5) hat Guerrilla Games Anfang März einen Titel abgeliefert, dessen visuelle Qualität offenbar selbst die Grafik-Fetischisten bei Naughty Dog erstaunte. Das Studio hinter Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) will das Ergebnis nun mit The Last of US - Part 2 noch übertrumpfen. Dies hat der Creative Director Neil Druckmann kürzlich in einer Plauderrunde mit dem Guerrilla Games' Managing Director Hermen Hulst verraten:

Die Grafik ist atemberaubend. Ich denke daran nicht einmal als „Grafik“, weil ich mich im Wald, in dieser überwucherten Umgebung befinde und die ganze Zeit denke, wie haben sie es nur hingekriegt, so viel Laub mit solch einer Dichte in einem Open-World-Spiel zu realisieren? Ich sagte zu meinem Team: „Okay. Das ist jetzt die neue Messlatte. Wir müssen das übertreffen“. Es ist einfach fantastisch.

Die ersten Szenen aus The Last of Us - Part 2, die erstmals im Rahmen der PSX im vergangenen Jahr präsentiert wurden, sahen ebenfalls bereits sehr vielversprechend aus. Man kann durchaus gespannt sein, was die Macher noch alles aus der PS4 und PS4-Pro herauskitzeln. Das komplette Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Die Aussage fällt bei Minute 11:29.