Xcom als Genrevertreter im Science-Fiction-Gewand hat vorgemacht, dass auch heute die Mischung aus rundenbasierten Kämpfen, Rollenspiel und komplexem Weltgeschehen noch gut funktioniert. Der Indie-Titel Battle Brothers der Overhype Studios aus Hamburg versucht dies nun mit einem Mittelalter-Setting mit ganz wenigen Fantasy-Elementen. Ringt mit einer Söldnertruppe um Geld, Ruhm und das blanke Überleben.

Knapp übersteht ihr das erste Gefecht.

Verrat und Rache

Nach der Wahl des Schwierigkeitsgrades, dem Wappen und Namen eurer Bande werdet ihr direkt in den ersten Kampf geworfen. Der Gegner zieht zuerst und schon sterben eure ersten Kameraden. Der Kampf läuft rundenbasiert auf Hexfeldern ab, und die wichtigsten Aktionen sind schnell erlernt. So übersteht ihr das erste Gefecht mit wenigen Überlebenden und sammelt die Ausrüstung der Gegner ein.



In Textboxen, leider derzeit nur auf Englisch, erfahrt ihr die Hintergründe. Ein Verrat brachte euch in diese missliche Lage, und so zieht ihr angeschlagen in die nächste Siedlung zurück. Im Gegensatz zu den Kämpfen läuft die Bewegung auf der Weltkarte in Echtzeit ab, jederzeit pausierbar. Die Nacht löst den Tag ab und ihr könnt ein Camp aufschlagen, um zu rasten und die Zeit schneller verstreichen zu lassen. Jeden Tag kosten euch eure Kameraden etwas Geld, verbrauchen Nahrung und reparieren ihre Ausrüstung. Gleichzeitig verheilen viele Wunden über die Zeit.

Die richtige Ausrüstung ist entscheidend.



Unterwegs auf Wegen oder querfeldein trefft ihr auf Karawanen und plündernde Gruppen. In zufällig auftretenden Ereignissen müsst ihr Entscheidungen treffen oder werdet in Kämpfe beim Rasten verwickelt. Eure erste Reise führt euch in ein Dorf, das euch zuvor mit einem seiner Einwohner entsendet hat und nun Rache für den Hinterhalt will. Dies ist der erste der folgenden Story-Aufträge. Ihr könnt aber auch abseits dieser Aufträge viel entdecken.

Auf der Weltkarte reist ihr durch die gefährliche Landschaft.

Kämpfer für bare Münze

Als freiberufliche Söldner seid ihr auch für das Management eurer Truppe verantwortlich. So müsst ihr genug Nahrung für eure Reisen auf den Märkten der Dörfer und Städte einkaufen. Außerdem ist es wichtig, genügend Geld für den täglichen Sold eurer Begleiter dabei zu haben sowie genug Werkzeuge zum Reparieren der Ausrüstung und Munition.

Eine Goblinhorde versucht die Karawane zu plündern, die wir beschützen.



Es bleibt nicht aus, dass der ein oder andere Kämpe im Kampf fällt. In den Siedlungen habt ihr Gelegenheit neue Söldner zu rekrutieren, teils Frischlinge, teils erfahrene Kämpfer. Die Gruppenmitglieder sind alle individuell unterschiedlich mit eigener kleiner Hintergrundgeschichte und Eigenschaften mit Vor- und Nachteilen. In den Gefechten sammeln alle Kämpfer Erfahrung und über Stufenaufstiege könnt ihr rollenspielartig Attribute verbessern und neue Fähigkeiten lernen. Auch die Ausrüstung lässt sich individuell zuordnen und bringt jeweils spezielle Kampffertigkeiten mit sich.

Nach einigen Tagen müsst ihr eurer Söldnerbande eine erste Aufgabe geben – Zwölf Mitglieder rekrutieren oder mit einer der Siedlungen Freundschaft schließen. Dies gibt dem Spiel, das in einer Open World spielt eine zusätzliche motivierende Richtung. Ihr werdet in der Spielwelt schnell herumkommen, da einige der Aufträge in den Dörfern zur Eskorte von Karawanen führen. So werdet ihr auch schnell den ersten Goblins, Orks und Untoten begegnen. Die Städte werden von vier Fraktionen regiert, mit denen ihr euch im Laufe des Spieles gut oder schlecht stellen könnt, was zu weiteren Komplikationen führt.

Ab und an gilt es wichtige Entscheidugen zu treffen.

Fazit

Battle Brothers ist ein gelungenes Rundentaktik-Spiel mit zusätzlicher Rollenspielebene. Es hat dabei Ähnlichkeiten zu Titeln wie Xcom oder The Banner Saga. Die Grafik ist schön gezeichnet aber gerade in den Kämpfen sehr statisch. Die Welt wirkt mit ihren Handelskarawanen und umherziehenden Banden, die ihr rechtzeitig auf der Weltkarte seht, lebendig. Die Kämpfe sind herausfordernd und gerade im empfohlenen Iron-Man-Modus, in dem ihr nicht neu laden könnt, schmerzen die dauerhaften Verluste liebgewonnener Recken sehr. Dank der Spieltiefe und stimmig gestalteter Spielwelt macht Battle Brothers für Genre-Fans lange Spaß. Für Neuling kann der Titel aber frustrierend sein.