Nintendo Classic Mini: Auslieferung in Nordamerika wird eingestellt

andere

Nintendo Classic Mini - Nintendo Entertainment System ab 145,00 € bei Amazon.de kaufen.

Wie der japanische Hersteller Nintendo jüngst bekannt gab, wird die Produktion des ohnehin fast dauerhaft ausverkauften Entertainment-Systems Nintendo Classic Mini für Nordamerika demnächst ganz eingestellt. Die letzten Lieferungen in die betroffenen Regionen gehen bis Ende des Monats raus. Im offiziellen Statement heißt es dazu:

Wir ermutigen jeden, der daran interessiert ist, dieses System zu bekommen, sich bei den Händlern vor Ort hinsichtlich der Verfügbarkeit zu informieren. Wir verstehen, dass es für viele Konsumenten schwierig war, an ein Exemplar zu gelangen und dafür möchten wir uns entschuldigen. Wir haben das Feedback der Kunden aufmerksam verfolgt und wir wissen die Unterstützung und das enorme Interesse der Verbraucher an dem Produkt zu schätzen.

Gegenüber den Kollegen von IGN.com sagte ein Sprecher des Unternehmens, dass das Gerät nie als ein fortwährend verfügbares Produkt gedacht war und dass Nintendo bereits aufgrund der hohen Nachfrage einige Extra-Lieferungen gemacht hat, die ursprünglich gar nicht geplant waren. Nintendo habe keine Pläne, weitere Exemplare für Nordamerika zu produzieren und das betreffe auch den dazugehörigen Controller. Was das Third-Party-Zubehör angeht, so liege es an den verantwortlichen Herstellern selbst zu entscheiden, ob sie dieses weiter anbieten wollen. Ob die Produktion demnächst auch für Europa eingestellt wird, bleibt abzuwarten.