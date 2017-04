Während ihr dieses Wochenende vor allem damit verbringen werdet, eure Wohnungen nach Ostereiern zu durchsuchen, waren wir bereits fleißig und haben im Internet nachgesehen. Schokolade oder Ostereier haben wir dabei zwar nicht gefunden (wobei wir aber auch nicht dort waren, wo man im Internet Eier vermuten würde...), dafür aber ein paar lesenswerte Artikel zu eurem Lieblingshobby. In denen geht es um ein Resümee zur Dark Souls-Serie, fehlende Vielfalt bei Streaming-Anbietern und offene Spielwelten.

"Danke. Punkt."

Polyneux.de am 6. April, Volker

Vor wenigen Tagen ist Ringed City erschienen, die letzte DLC-Erweiterung für Dark Souls 3. Volker von Polyneux hat sie durchgepielt und zieht nun einen Strich unter die Dark Souls-Serie: "Es war eine unglaubliche Erfahrung von der ich mir wünsche, dass sie einzigartig bleiben möge. [...] Das Herzrasen auf den letzten Metern eines Bosskampfes, es war nochmal da. Ebenso die tiefe Zufriedenheit danach. Deshalb nochmals ein Danke. Und jetzt macht meinetwegen was mit Raumschiffen oder einen Shooter."

"Hilfe! Ich habe Netflix durchgeguckt!"

Mobilegeeks.de am 11. April, Jessica Mancuso

Streaming-Anbieter wie Netflix oder Amazon werben gerne mit ihrer großen Auswahl an Filmen und Serien. Doch wer dort schon länger Abonnent ist, bekommt kaum noch Abwechslung geboten, beklagt Jessica Mancuso von Mobilegeeks.de. Schuld sei nicht nur der fehlende Zugang zu neuen Produktionen wie West World, sondern auch der schlechte Vorschlags-Algorithmus von Netflix: "Wer kennt das nicht: Man hat eine dramatische Politserie geschaut und daraufhin werden einem fast ausschließlich solche Filme und Serien vorgesetzt. »Weil Du XY geschaut hast, wird dir auch YX gefallen!« – ja, dasselbe in Grün, genau das, was ich gesucht habe!"

"How Do You Tell a Good Story in an Open World RPG?"

Comicsverse.com am 15. April, psychotrip (Englisch)

In Sandbox-Games werden Spielern sehr viel mehr Freiheiten gelassen als in anderen Genres. Dadurch wird es aber schwerer, eine zusammenhängende Story zu erzählen, die möglichst alles, was in der Welt los ist, aufgreift. Deswegen ist die Größe und Vielfalt der Umgebung entscheidend, meint der Autor dieses Artikels. Ein Beispiel ist die Welt von Oblivion, die seiner Meinung nach zu groß für ein einziges Spiel sei: "Es war nicht möglich, der Welt von Cyrodiil in ihrer Gänze gerecht zu werden. Es ist, als wollte man die ganzen USA porträtieren und dabei nur New York City abbilden. Das Ergebnis fühlt sich homogen an, klein trotz seiner Größe und jede Art von Rätsel, wie wohl der Rest von Cyrodiil aussehen könnte, ist auf der Stelle dahin. Auf einmal sind die Welt und ihre Bewohner sehr viel weniger interessant und am Ende leidet die Story darunter."

Im heutigen Video: Mario Kart 8 trifft Fast & Furious.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar.