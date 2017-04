Osteraktion 2017: Neu-Abonnenten erhalten Bonus-Monate & Vollversion

Osteraktion: Je schneller ihr zuschlagt, desto mehr Bonusmonate gibt es!

GamersGlobal ist immer stärker auf seine Premium-Abonnenten angewiesen – denn die Anzeigenumsätze gehen konstant zurück. Deshalb machen wir zu Ostern 2017 die folgende Aktion: Wer noch nie oder seit mindestens zwei Jahren nicht mehr ein Premium-Abo bei GamersGlobal hatte – Ausnahme ist ein vergangenes oder laufendes Probe-Abo –, kann sich nun tolle Einstiegsboni sichern: Wer bis einschließlich Dienstag 29.3.2016 ein Jahresabo abschließt, erhält zusätzlich ERSTENS:

Bei Abschluss am Karfreitag, 14.4.: 6 Zusatzmonate

Bei Abschluss am Samstag, 15.4.: 5 Zusatzmonate

Bei Abschluss am Sonntag, 16.4.: 4 Zusatzmonate

Bei Abschluss am Ostermontag, 17.4.: 3 Zusatzmonate

Bei Abschluss am Dienstag, 18.4.: 2 Zusatzmonate

ZWEITENS gibt's obendrauf die immer noch sehr spielenswerte Vollversion Bioshock 2 (solange der zweistellige Vorrat reicht) und andernfalls die Vollversion Lost Horizon – ein gelungenes Adventure – jeweils als Download-Code für PC.



Mit dem Premium-Abo erhaltet ihr Zugriff auf alle 19 Premium-Vorteile, darunter die Stunde der Kritiker, Jörgs Spielemonat, die Premium-Wunschartikel, die Uncut-Stunden, die längeren "Viertelstunden", das Premium-Magazin und vieles mehr. Das alles zum Jahres-Abopreis von 47,88 Euro (3,99 pro Monat – wobei ihr durch die Bonusmonate faktisch weniger zahlt).



Teilnahme & Kleingedrucktes

Das Angebot gilt nur für zwischen 14.4. und 18.4.2017 abgeschlossene Jahres-Abos. Für die Teilnahme an der Aktion schickt ihr nach Gutschrift der 12 Monate eine Mail an service *at* gamersglobal *punkt* de mit Titel "Ostern 2017" und dem Ext. Link zu eurem Userprofil. Er steht direkt unter eurem Usernamen und sieht ungefähr so aus:

Ext.Link: http://www.gamersglobal.de/user/10



Wir prüfen, ob ihr tatsächlich kein Abo in den letzten zwei Jahren hattet bzw. nur ein Probe-Abo und übermitteln euch nach Aktionsende die Bonusmonate und den Vollversions-Code (wenn ihr eine bestimmte VV wollt, schreibt es in die Mail; wir versuchen, den Wunsch zu erfüllen).



Bei PayPal-Zahlungen zählt der Eingang auf unserem PayPal-Konto, was meist nur Sekunden dauert. Sofern ihr am jeweiligen Stichtag unsere Überweisungsdaten anfordert per Klick auf den hellblauen Knopf unten und das Geld auf unserem Konto spätestens drei Bankgeschäftstage später eingeht (z.B. Anforderung am Karfreitag -> Geldeingang spätestens am 20.4.), erhaltet ihr die entsprechenden Bonusmonate.