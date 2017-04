Spielwiese Podcast #30: Thimbleweed Park

PC XOne iOS Linux MacOS Android

Vor 30 Jahren, nämlich 1987, ist Maniac Mansion erschienen, das auch SCUMM eingeführt hat. SCUMM? Nein, keinen Abschaum, sondern das "Script Creation Utility for Maniac Mansion". Was das ist? Die Steuerung des Adventure über Verben, die auch von Klassikern wie Monkey Island 1, Monkey Island 2 oder der Indiana Jones-Reihe eingesetzt wurde. 30 Jahre später ist kürzlich Thimbleweed Park erschienen (zum GamersGlobal-Test von Thimbleweed Park), das sich optisch und auch von der Steuerung her an Maniac Mansion orientiert. Und in Folge 30 des Spielwiese-Podcast geht es genau um dieses neueste Werk von Ron Gilbert, Garry Winnick und David Fox, die sich mit dem Retro-Adventure auf ihre Wurzeln zurückbesinnen.

Neben Gastgeber und GG-User Alex aka Sothi ist auch der Zak McKracken-Fanboy Flo mit im Podcast-Boot. Beide haben bereits Ende 2014 Thimbleweed Park auf Kickstarter mitfinanziert, was ab 20 Euro möglich war, und ausgiebig gespielt. Ob sich der Kauf gelohnt hat und ob Thimbleweed Park das Zeug zu einem echten Klassiker hat oder doch nur ein lauer Aufguss ist, haben die beiden in dem knapp 80-minütigen Podcast ausgiebig diskutiert. Den Link findet ihr in den Quellen dieser News. Alternativ könnt ihr euch direkt unter dieser News die Youtube-Ausgabe anschauen.