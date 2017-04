Prey: Konsolen-Demo angekündigt - Details, Termin und Trailer

PC XOne PS4

Arkane Studios und Bethesda Softworks haben eine Demo zum kommenden Action-Adventure Prey (im Preview-Artikel) angekündigt. Diese wird allerdings exklusiv den Konsolenbesitzern vorbehalten bleiben. PC-Spieler gehen also leer aus. Die Anspielversion soll bereits diesen Monat, ab dem 27. April 2017 via Xbox Game Store und Playstation Store zum Download bereitstehen. Wie groß der Download sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

In den letzten Wochen gab es bereits Videomaterial, das euch die erste Stunde im Spiel präsentierte (siehe auch unsere News: Prey wird mehrere Enden bieten, aber keinen Bezug zu Prey 1 // Gameplay-Video). In der Demo werdet ihr diese Anfangsphase selbst nachspielen und den Beginn der Geschichte von (wahlweise männlichen oder weiblichen) Dr. Morgan Yu erleben können. Das fertige Spiel wird nur rund eine Woche später, am 5. Mai 2017 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erscheinen. Passend zur Demo-Ankündigung hat Bethesda auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch schon mal auf den Titel einstimmt: