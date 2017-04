Kingdom Come - Deliverance: Entwicklertagebuch zu Cast, MoCap und Cutscenes

PC XOne PS4 Linux MacOS

Im neuesten Entwicklertagebuch der Warhorse Studios zum kommenden Historien-RPG-Epos Kingdome Come - Deliverance gewähren euch die Entwickler erneut einen Einblick in die aufwändige Produktion des ambitionierten Titels. Dieses Mal geht es um die Geschichte, die mit über 60 Stunden Dialogmaterial und über 3,5 Stunden reine Cutscenes, die Handlung des Rollenspiels vorantreiben soll. Neben einigen erfundenen Charakteren soll die Spielwelt und die Story schließlich ziemlich nah an den historischen Begebenheiten des europäischen Mittelalters bleiben.

Aus über 200 Schauspielern wurden 50 Darsteller in Bild und Ton ins Spiel integriert. Darunter bekannte Namen aus Film und Fernsehen, wie Brian Blessed, Peter Hosking oder Victoria Hogan. Lead Designer Daniel Vávra und Cinematic Director Martin Klekner erklären euch im elfminütigen Video die Abläufe der Produktion unter Einbindung der Schauspieler mitsamt Motion Capturing. Da die Story im Spiel eine zentrale Rolle spiele, sei die Qualität der Inszenierung, der Animation sowie der Mimik und Gestik der Charaktere besonders wichtig. Die Ausarbeitung des Scripts und die professionelle Umsetzung standen im Mittelpunkt und wurden vom War-Horse-Team teils direkt angeleitet oder zumindest streng überwacht.

Zeitlich aufwändig war die Komplettvertonung der 2000 Standard-Textzeilen, da diese von allen 50 Darstellern extra aufgenommen werden mussten, da in der Open World jeder NPC jeden dieser Zeilen genauso sagen kann. Pro Session soll das bis zu vier Stunden gedauert haben, da man keinen Qualitätsabfall gegenüber den Cutscenes in Kauf nehmen wollte.

Kingdom Come - Deliverance soll laut den Machern weiterhin noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One sowie für Mac und Linux erscheinen.