Diablo 3: Der Totenbeschwörer startet in die Beta-Phase

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Knapp 17 Jahre nach seinem Auftritt in Diablo 2 kehrt der Totenbeschwörer in Blizzards Action-Rollenspiel zurück. Der Meister der nekromantischen Künste wird seit heute auf den Diablo 3-Beta-Test-Servern in den Spielbetrieb geschickt. Ausgewählte Recken, die eine Einladung von den Entwicklern bekommen haben, können nun selbst ausprobieren, wie sich die neue Charakterklasse spielt.

Ähnlich wie im Vorgänger könnt ihr mit dem Totenbeschwörer Feinde mit mächtigen Flüchen belegen, sie wiedererwecken und zu euren Dienern machen und mit einer Armee von Untoten an eurer Seite in die Schlacht ziehen.

Sobald der Beta-Test erfolgreich verlaufen ist, wird der Totenbeschwörer mit dem Patch 2.6.0 allen Spielern zur Verfügung gestellt. Wann genau das sein wird, konnten die Entwickler noch nicht bestimmen. Allerdings wurden bereits weitere Änderungen in den Patchnotes angekündigt. So werden euch mit den Mooren und dem Tempel der Erstgeborenen zwei neue Gebiete zum Erkunden bereitstehen. Zudem wurde mit sogenannten Herausforderungsportalen ein neues Element eingeführt, das euch kurze, sich wöchentlich ändernde Dungeons bietet.