Xbox-Abwärtskompatibilität: Call of Duty - Black Ops 2 ab sofort auf der Xbox One spielbar

Die Nachricht dürfte sicher einige Besitzer der Xbox One erfreuen. Wie Microsofts Xbox-Live-Programmer Larry Hryb, alias „Major Nelson“ jüngst auf seinem Blog verkündete, wurde Call of Duty - Black Ops 2 (Testnote: 8.5) in das Xbox-Kompatibilitätsprogramm aufgenommen und kann somit ab sofort auf der aktuellen Konsole der Redmonder gespielt werden. Der Titel stand bei den Fans seit der Einführung des Features an der Spitze der Wunschliste (sieh dazu unsere News: Xbox One: Komplette Liste der abwärtskompatiblen Spiele veröffentlicht).

Wer den Shooter noch nicht besitzt, kann aktuell im Rahmen der Frühlingsaktion von Microsoft zugreifen (mehr dazu hier: Xbox Live: Deals with Gold und Spotlight-Angebote // Frühlings-Sale mit über 350 Spielen gestartet). Das Spiel wird im besagten Sale aktuell zum Preis von 19,99 Euro angeboten. Der Season Pass ist mit 29,99 Euro allerdings immer noch recht teuer.