Uncharted: The Lost Legacy: Release-Termin und neuer Trailer

PS4

Naughty Dog gab heute den Veröffentlichungstermin für die kommende Standalone-Erweiterung The Lost Legacy zu Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) bekannt. Wie Creative Director Shaun Escayg und Game Director Kurt Margenau auf dem offiziellen Playstation Blog verkündeten, wird das Add-on ab dem 23. August dieses Jahres für die PS4 erhältlich sein.

Der Preis hierzulande wird nach Angaben des Studios bei 39,99 Euro liegen. Dafür soll euch die Geschichte rund um Chloe Frazer, wie der Studio-Director of Communications Arne Mayer erst kürzlich in einem Interview mit IB Times verriet, länger als zehn Stunden beschäftigen (mehr dazu hier: Uncharted: The Lost Legacy: Naughty Dog spricht über die Spielzeit). Käufer der Digital Deluxe Edition des Hauptspiels, sowie des Forscher-Pakets oder des Triple-Packs werden The Lost Legacy als kostenlosen digitalen Download erhalten. Einen Anspruch auf die Vorbestellungsboni haben die Besitzer der oben genannten Produkte allerdings nicht.

Passend zur Bekanntgabe wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus der Anfangsphase des Spiels zeigt. In dem Clip versuchen Chloe und Nadine die Hinweise, die zum Stoßzahn führen, zu enträtseln. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.