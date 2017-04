Indiana Jones and the Fate of Atlantis: Remake wird trotz Verbots durch Disney weiterentwickelt

PC Linux MacOS

Gute Nachrichten für Indy-Fans! Das kleine Indie-Studio Went2Play hat die Arbeiten an Indiana Jones and the Fate of Atlantis Special Edition wieder aufgenommen. Dabei handelt es sich um ein Remake des LucasArts-Adventures von 1992. Anfang März 2017 stoppte Disney, Rechteinhaber sämtlicher alter LucasArts-Titel, die Entwicklung und verfügte eine Löschung der ersten spielbaren Demo. Jetzt hat das Team von Went2Play via Facebook mitgeteilt, dass das Spiel als offizielles Fan-Projekt ohne Vermarktung und episodenweise weiterentwickelt und veröffentlicht werden soll.

Der Demo-Download des ersten Kapitels ist derzeit auf der Homepage der Entwickler wieder zugänglich, weitere Updates sollen folgen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie Disney diesmal reagiert. Wer sich Indys grafisch aufwendig modernisierten Wettlauf gegen die Nazis nach Atlantis nicht entgehen lassen will, sollte sich daher lieber beeilen. Den Download-Link zur etwa 122 Megabyte großen Probierfassung findet ihr am Ende dieser News.