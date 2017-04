The CRPG Book Project: Aktuelle Preview-Version#5 mit neuen Inhalten erschienen

Seit gestern ist mit der Preview#5 die aktuellste Version vom "The CRPG Book Project" erhältlich, dem digitalen Buch zur CRPG-Geschichte. Wie der Projektleiter Felipe Pepe im neuesten Update vom 10. April auf der Website mitteilte, sind insgesamt 100 PDF-Seiten mit neuen Inhalten hinzu gekommen, so dass das Buch aktuell jetzt mehr als 450 Seiten umfasst, welches ihr euch hier kostenlos als PDF-Version herunterladen könnt. Das Gemeinschaftswerk nähert sich nun langsam der Fertigstellung und soll zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos als downloadbare E-Book-Variante zur Verfügung gestellt werden. Geplant ist zudem eine Auflage einer Paperback-Version, mehr Details wurden bisher aber noch nicht bekanntgegeben.

In der aktuellen Preview-Version sind jetzt zusätzlich Hyperlinks enthalten und ihr bekommt zudem die Möglichkeit, die Seiten mit einem PDF-Bookmark zu versehen. Bei den neuen Reviews sind wieder einige namhafte Titel mit dabei, auch diesmal ist es eine ausgewogene Mischung aus Klassikern sowie neueren Vertretern aus dem Genre, wie beispielsweise Ultima 7 - The Black Gate, Pillars of Eternity, Might & Magic 6 - The Mandate of Heaven, Dragon's Dogma oder ein Wizardry 7 - Crusaders of the Dark Savant. Dies sind nur einige der neuen Spiele-Titel, eine komplette Aufstellung mit allen RPGs erhaltet ihr im Inhaltsverzeichnis des Buches. Die mehr als 20-seitige Gaming-Historie wurde nach einer Überarbeitung wieder implementiert, hinzu kommen weitere Artikel wie eine Abhandlung zur Entstehung der JRPGs oder zu manch vielversprechenden RPG-Projekt, das zum Leidwesen vieler Fans nicht fertiggestellt wurde.

Nach wie vor werden Artikelschreiber zur Fertigstellung des umfangreichen Buches gesucht. Wenn ihr also ernsthaftes Interesse habt, ein Review zu einem noch fehlenden Rollenspieltitel aus dem Google-Spreadsheet beizusteuern, solltet ihr euch direkt mit dem Projektleiter unter crpgbook@gmail.com in Verbindung setzen.