Nintendo Direct noch diese Woche: Fokus auf Splatoon 2 und ARMS

Wie Nintendo über die offizielle Homepage bekannt gab, können die Fans noch diese Woche mit einer Nintendo-Direct-Konferenz rechnen. Der Hersteller verspricht spannende Neuigkeiten zu neuen Nintendo-Switch- und Nintendo-3DS-Spielen zu liefern. Möglicherweise werden wir also auch die eine oder andere Ankündigung zu sehen bekommen.

Das Hauptaugenmerk soll aber vor allem auf zwei bereits vorgestellten Switch-Titeln liegen. So wird Nintendo mehr zum kommenden Prügelspiel ARMS und dem Multiplayer-Shooter Splatoon 2 zeigen. Die Livestream-Übertragung könnt ihr euch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 13. April 2017 auf YouTube oder über die Nintendo-Direct-Website anschauen.