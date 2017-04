Valhalla Hills Definitive Edition: Kalypso Media gibt den Release-Termin für die Konsolen bekannt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Für Windows, Mac, Linux und die Xbox One ist das von Funatics Software (Die Siedler 2, Cultures) entwickelte Aufbau-Strategiespiel Valhalla Hills (Testnote: 7.0) bereits seit einer ganzen Weile erhältlich. Nun soll demnächst noch eine „Definitive Edition“ für die Konsolen erscheinen. Als Publisher fungiert diesmal nicht Daedalic Entertainment, sondern Kalypso Media, der die neue Version neben der Xbox One auch für die PS4 bringt. Via Pressemitteilung wurde jetzt ein konkreter Release-Termin für die Umsetzung bekanntgegeben.

Die Valhalla Hills: Definitive Edition wird demnach am 28. April 2017 als Download- und Retail-Version erscheinen und neben dem Hauptspiel auch die bisher veröffentlichten Zusatzinhalte Feuerberge, Sand der Verdammten, sowie den exklusiven Kartentyp „Höhlenwelten“ umfassen. Ihr könnt den Titel bereits bei teilnehmenden Händlern, wie Amazon, zum Preis von 35,99 Euro für die PS4 und 39,99 Euro für die Xbox One vorbestellen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.