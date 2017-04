Nioh: Termin für den kostenpflichtigen DLC „Dragon of the North“ bekannt

PS4

Das Entwicklerstudio Team Ninja und der Publisher Koei Tecmo haben einen Veröffentlichungstermin für den kommenden DLC Dragon of the North für das Action-Adventure Nioh (Testnote: 8.0) bekanntgegeben. Der kostenpflichtige Zusatzinhalt wird demnach ab dem 2. Mai 2017 für die PS4 / PS4-Pro erhältlich sein.

Bisher wurde nur der Preis für die japanische Version gekannt. Dort wird der DLC The Dragon of Tohoku heißen und 1,300 Yen (zuzüglich Mehrwertsteuer) kosten. Das sind umgerechnet rund 11,00 Euro. Wie der Preis hierzulande letztendlich sein wird, bleibt abzuwarten.

In Dragon of the North erwarten euch neben den neuen Schauplätzen aus der Tohoku-Region unter anderem auch neue Waffentypen, Guardian Spirits und Yokais. Darüber hinaus trifft William auf die historische Figur Date Masamune, den einäugigen Drachen des Nordens, der, wie der Titel schon vermuten lässt, in dem neuen Content die zentrale Rolle spielen wird.

Zeitgleich am 2. Mai 2017, wird Team Ninja auch ein Update veröffentlichen, das Online-PvP und noch weitere, noch nicht bekannte Features ins Spiel bringen soll.