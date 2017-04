Auch Gäste müssen bei uns gleich am Morgen ran: Am Montag gerader erst in der Redaktion eingetroffen, darf Heinrich Lenhardt auch schon vor das Mikrofon treten – die Aufnahme unseres allwöchentlichen Podcasts steht an. Zusammen mit Jörg Langer unterhält er sich 40 Minuten lang über seine letzten Spieleerlebnisse – allen voran Hearthstone und die Reise nach Un'Goro-Erweiterung. Was die beiden sonst gespielt haben und was euch in den nächsten Tagen auf GamersGlobal erwartet, hört ihr im Folgenden.

Alle Themen in der Übersicht:

00:35 Jörg stellt den berühmten Podcast-Gast vor

01:15 Wie sehen eigentlich echte Spieler aus?

02:10 Das Thema der Woche gleich zu Beginn: Hearthstone . Heinrich berichtet von der neuen Erweiterung, die über 100 neue Karten in digitalen Kartenpacks mit sich bringt, und der generellen Entwicklung des Blizzard-Titels. Jörg spricht unter anderem den Zeitfaktor an, um sich erfolgreichsversprechende Decks zusammenzustellen. Zudem gibt es ein paar Eindrücke aus der Konkurrenz-Beta zu The Elder Scrolls Legends .

. Heinrich berichtet von der neuen Erweiterung, die über 100 neue Karten in digitalen Kartenpacks mit sich bringt, und der generellen Entwicklung des Blizzard-Titels. Jörg spricht unter anderem den Zeitfaktor an, um sich erfolgreichsversprechende Decks zusammenzustellen. Zudem gibt es ein paar Eindrücke aus der Konkurrenz-Beta zu . 13:43 Jetzt setzt Jörg zum Monolog an. Er hat Civilization 6 (im Test) nach dem aktuellen Frühlings-Update gespielt – ist es jetzt, nach drei Groß-Patches, besser?

(im Test) nach dem aktuellen Frühlings-Update gespielt – ist es jetzt, nach drei Groß-Patches, besser? 20:49 Heinrich hat die Switch dabei, kommt aber kaum zum spielen

22:04 Was ist eigentlich mit den Essensresten aus dem Yakuza 0 -Live-Event passiert?

-Live-Event passiert? 23:10 Heinrich klärt über die NHL-Draft-Regeln auf

24:55 Die Vorschau: Yooka-Laylee im Test, "Einfach Satierisch"-Kolumne von Harald Fränkel, Prey in der Preview, Persona 5 im ausführlichen Test sowie weitere Let's-Play-Folgen zu Yakuza 0

im Test, "Einfach Satierisch"-Kolumne von Harald Fränkel, in der Preview, im ausführlichen Test sowie weitere Let's-Play-Folgen zu 27:46 Die User-Fragen: Jörg Langer beginnt mit einer SdK-Frage an Heinrich

30:36 Toxoplasma fragt: "Welche Settings in welchem Genre kommen zu kurz?"

fragt: "Welche Settings in welchem Genre kommen zu kurz?" 34:58 Rene weist auf einen Fehler bei Paypal ein

weist auf einen Fehler bei Paypal ein 35:32 endymi0n wünscht sich Harald Fränkel als Podcast-Gast

wünscht sich Harald Fränkel als Podcast-Gast 35:42 Toxoplasma möchte wissen, wie wir uns von Spielen erholen

38:36 Weryx erkundigt sich, ob die Spieleflut im März in den Aufrufen bemerkbar war

erkundigt sich, ob die Spieleflut im März in den Aufrufen bemerkbar war 40:19 Verabschiedung

