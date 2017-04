Albion Online: Entwickler arbeiten an einzigartigem Drop-System

PC iOS Linux MacOS Android

Wie bereits berichtet starten Sandbox Interactive am 17. Juli nach langer Beta-Phase offiziell ihr Online-Rollenspiel Albion Online als Buy-2-Play-Titel. Nach den vielen Änderungen durch das kürzlich veröffentlichte große Inhaltsupdate Galahad gibt es derzeit fast täglich Neues von den Arbeiten am ambitionierten Projekt aus Deutschland zu berichten. So haben sich die Entwickler vorgenommen, dem von Spielern geschaffenen Ökonomie-System noch mehr Bedeutung zuzuteilen. Da das Crafting einer der wichtigsten Bestandteile des Sandbox-MMOs darstellt, sollen besiegte Mobs auch von Spielern hergestellte Gegenstände droppen, sofern diese vorher bereits durch das Verkaufen beim Händler in den Warenkreislauf gelangt sind.

Diese Art des Drop-Systems ist bisher einmalig im MMO-Genre. Gleichzeitig sollt ihr so auch als PvE-Spieler in der von PvP-Kämpfen geprägten Welt auf eure Kosten kommen. Einhergehend mit dem neuen Drop-System werden korrupte NPCs eingeführt, die eure eigens erstellten Waffen und Rüstungen schon mal über Umwege an die Feinde verkaufen. Bis zum Erscheinen will Sandbox Interactive zudem an Performance, Balancing, Interface, Tutorial und den PvP- und GvG-Kämpfen (Gruppen versus Gruppen, ähnlich Arenakämpfen) arbeiten.