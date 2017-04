Ubisoft: Game Director von Far Cry 4 eröffnet eigenes Studio

Nach sieben Jahren bei Ubisoft hat Game Director Alex Hutchinson seinen Hut genommen. Er war unter anderem an Far Cry 4, Assassin's Creed 3 und zuvor bei Electronic Arts an Spore beteiligt. Als Lead Designer bei Maxis verantwortete er auch die Konsolenversionen von Sims 2.

Via Twitter gab Hutchinson jetzt die Gründung der Typhoon Studios bekannt, wo er nunmehr als Creative Director tätig sein wird. Das Logo der Firma ist dem seines vorherigen Arbeitgebers übrigens ziemlich ähnlich. Mit dabei ist auch Reid Schneider, früher Executive Producer bei Warner Brothers und Electronic Arts.

Räumlich gibt es keine Veränderung: Die Typhoon Studios sitzen in Montreal, wo Hutchinson zuvor für Ubisoft und Electronic Arts arbeitete. Auf der offiziellen Firmenwebseite sind bereits Jobangebote für Technical- und Environment Artists sowie Gameplay Programmers geschaltet worden.