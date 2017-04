Unexplored: The Ice Cold Update bringt u.a. neue Bosse und Bug Fixes

PC Linux MacOS

Gerade erst war das "The UI Update" für den Roguelite-Dungeoncrawler Unexplored erschienen ("The UI Update" für Unexplored erschienen), schon hebt Entwickler Ludomotion das Spiel mit dem "The Ice Cold Update" auf Version 1.7.0. Das Update wurde vorgezogen, da sich ein Bug eingeschlichen hatte, der beim Spielen mit einer 4:3-Auflösung auftrat.

Das "The Ice Cold Update" bringt mit dem Ice Dragon und dem White Wizard zwei neue Bosse. Mit den Walkern und den Frostgiganten gibt es auch zwei neue Gegnertypen. Außerdem gibt es mehr magische Steine, mit denen ihr experimentieren könnt. Einer der drei neuen Steine steht in Zusammenhang mit den Walkern.

Zu den Bug Fixes gehört etwa, dass der Guardian euch jetzt engagierter jagen sollte oder dass ihr das Spiel auch mit dem Controller, auch bei ausgeblendetem UI, verlassen könnt. Weiterhin werdet ihr zu Feedback zum Spiel gebeten – und Ideen zu dem Dungeon mit dem Luft-Thema.