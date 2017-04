The Last of Us - Part 2: Westworld-Darstellerin Shannon Woodward verpflichtet

PS4

Bildquelle: Twitter.com

Nach der starken Ankündigung von The Last of Us - Part 2 im Rahmen der PSX im vergangenen Jahr wird im Studio von Naughty Dog fleißig an dem Action-Adventure gearbeitet. Nun wurde auch bekannt, dass Shannon Woodward, die zuletzt in der ersten Staffel der HBO-TV-Serie Westworld zu sehen war, auch eine Rolle in der Fortsetzung von The Last of Us (Testnote: 9.0) übernehmen wird. Die frohe Botschaft hat die Schauspielerin selbst über ihren Twitter-Account verkündet: „Es ist schon recht peinlich, wie überdreht ich grade bin, noch besser kann es gar nicht werden. Neil Druckmann lässt mich in The Last of Us - Part 2 mitspielen“, so Woodward.

Der Tweet wird von einem Foto begleitet, das die Schauspielerin am Set bei den Motion-Capture-Aufnahmen zeigt. Neil Druckmann, der als Creative Director für The Last of Us - Part 2 verantwortlich zeichnet, reagierte ebenfalls. Er twitterte scherzend: „Doesn't look like anything to me“ und merkte an: „Ich bin mir sicher, ich bin der erste, der diesen Witz gemacht hat“. Die Westworld-Fans kennen den Satz natürlich und haben diesen bereits in unzähligen Memes verarbeitet. Welche Rolle genau Woodward übernehmen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Vielleicht werden wir im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles mehr darüber erfahren.