Uncharted: The Lost Legacy: Naughty Dog spricht über die Spielzeit

PS4

Mit Uncharted: The Lost Legacy wollen Naughty Dog und Sony Computer Entertainment noch in diesem Jahr eine eigenständige Erweiterung zu Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) für die PS4 und PS4-Pro veröffentlichen. In einem Interview mit IB Times hat der Studio-Director of Communications Arne Mayer über die Spielzeit des kommenden Zusatzinhaltes gesprochen und verriet, dass der Story-DLC die Länge eines vollwertigen Spiels bieten wird:

Als wir vor einigen Jahren gefragt wurden, ob wir jemals eine Singleplayer-Erweiterung zu Uncharted machen würden, sagten wir stets, dass wir nicht die nötige Selbstdisziplin haben, das zu tun. Wenn wir es versuchen, würde daraus ein vollwertiges Spiel entstehen. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir uns selbst einschränken oder uns zurückhalten könnten - und genau das ist hier passiert. Als wir die Story entworfen haben, wurde daraus ein Spiel, das eine Länge von mehr als zehn Stunden hat und wir erkannten plötzlich, dass das, was wir im Vorfeld gesagt haben, sich bewahrheitet hat und wir es nicht kurz halten konnten.

Fans der Serie können sich somit auf ein umfangreiches Story-Abenteuer gefasst machen. Einen konkreten Release-Termin gibt es für Uncharted: The Lost Legacy bisher noch nicht. Gut möglich, dass dieser im Rahmen der diesjährigen E3 in Los Angeles bekanntgegeben wird.