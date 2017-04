Unexplored: The UI Update – u.a. UI ganz oder teils ausblenden, neuer Spielmodus, Balancing, Bug Fixes

PC Linux MacOS

Kürzlich ist für den Roguelite-Dungeoncrawler Unexplored (zum Indie-Check von Unexplored) das "The UI Update" erschienen. Neben der Unterstützung von Wide-Screen-Monitoren ist besonders die Möglichkeit, über die Optionen das komplette UI auszublenden um die Immersion zu erhöhen von Bedeutung. Einzelne Aspekte wie die Minimap oder die Lebensanzeige könnt ihr optional angezeigt lassen. Entwickler Joris Dormans ruft euch außerdem dazu auf, eure Screenshots ohne UI in einem dafür vorgesehenen Thread zu posten, damit sie für die Shopseite verwendet werden können.

Drei neue Features wurden ebenfalls implementiert: Die Makeshift Time Trial ist ein neuer, sehr schwieriger und kompetitiver Spielmodus, in dem ihr ein kleines Dungeon so schnell wie möglich abschließen müsst. Anders als beispielsweise dem Weekly Dungeon habt ihr aber nur einen Versuch.

Auch an der Game Balance wurde weiter geschaubt, so wurde der Schaden von Bögen reduziert und der Archer startet jetzt mit 24 Pfeilen. Außerdem brennt die Fackel am Eingang zu einem dunklen Level jetzt immer und Lord Grievous akzeptiert Orkzähne und die Orkzähnekette als Opfer. Dazu kommen noch zahlreiche Bug Fixes, etwa werden eure Schritte jetzt korrekt gespeichert oder Probleme mit brennenden Truhen im Wasser gelöst. Eine umfängliche Liste aller Änderungen und Fixes findet ihr, wenn ihr dem Link in den Quellen dieser News folgt.