Judge Dredd: Rebellion sucht Partner für eine Spielumsetzung

Bild stammt aus der Filmumsetzung Dredd (2012)

Das britische Studio Rebellion (Aliens vs Predator, Sniper-Elite-Serie) würde gerne ein neues Judge-Dredd-Spiel für aktuelle Systeme entwickeln. Das ließ der CEO Jason Kingsley in einem Interview mit der Gaming- und Technik-Website Start Replay verlauten. Demnach würde das Team gerne ein Open-World-Sandbox-Spiel mit Dredd umsetzen, allerdings fehlen laut dem Geschäftsführer die nötigen Ressourcen, um ein solches Projekt im Alleingang zu bewältigen.

Aus diesem Grund sucht das Studio aktuell nach potentiellen Partnern für die Entwicklung, die auch ihre eigenen Vorschläge und Ideen einreichen können. Laut Kingsley würde Rebellion gerne noch mehr 2000-AD-Titel machen. Da es aber an Personal und Raum fehle, wurde die Lizenz für andere Studios geöffnet. Laut dem CEO sei es egal, welche Richtung die Partner einschlagen wollen. Sowohl kleine Mobile-Spiele, als auch große Open-World-Titel werden in Betracht gezogen. Das Team sei von der Menge an Rückmeldungen, die diese Anfrage auslöste, sehr überrascht und auch schon dabei, sich zahlreiche kleine und große Ideen anzuschauen. Man kann also gespannt sein, welche Studios sich demnächst mit der Lizenz beschäftigen.